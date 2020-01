Emilia Romagna, vince Bonaccini. In Calabria eletta Santelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Stefano Bonaccini riconfermato alla guida dell’Emilia Romagna, Jole Santelli eletta in Calabria. E’ l’esito delle elezioni nelle due regioni che si profila quando è ancora in corso lo CANDIDATI – Quando sono state scrutinate 1.057 sezioni su 4.520, in Emilia Romagna Stefano Bonaccini è in testa con il 50,17% dei voti, mentre Lucia Borgonzoni è al 45,07%. E’ quanto si legge sul sito Eligendo del Viminale. In Calabria, quando sono state scrutinate 163 sezioni su 2.420, Jole Santelli ha il 58,66%, contro il 27,67% di Pippo Callipo. AFFLUENZA – E’ stata del 67,67% l’affluenza definitiva alle elezioni Regionali in Emilia Romagna. Un dato record rispetto a quello registrato alle precedenti consultazioni (37,76%). E’ stata invece del 44,32% l’affluenza definitiva alle elezioni Regionali in Calabria. ... ildenaro

Tutti i guai del Capitano dalla Calabria all' Emilia -Romagna : Da domani Salvini dovrà fare i conti con le fratture all'interno del partito oltre che con le grane giudiziarie, che coinvolgono la nuova Lega: l'inchiesta per riciclaggio dei 49 milioni, quelle sul finanziamento illecito e per finire l'indagine della procura di Milano sul Russiagate leghista Elezioni Emilia-Romagna: la regione resta rossa. Bonaccini batte Borgonzoni " Elezioni regionali, tracollo Cinque stelle: dalla culla alla tomba "

Bibbiano - clamorosa sorpresa in Emilia Romagna : alle regionali il Pd supera il 60% : La piccola Bibbiano è stata la "copertina" dell' Emilia Romagna per molti mesi. E dopo un'ultima settimana infuocata pure dalla polemica sul comizio finale (piazza alla Lega o piazza alle sardine?), il comune in provincia di Reggio Emilia finito suo malgrado in prima pagina per lo scandalo delle adoz

Regionali Emilia Romagna - Borgonzoni : “Grande risultato - regione era contendibile. Spiace che Bonaccini mi attacchi anche stasera” : “Io voglio ringraziare tutte le persone che sono andate a votare, molto più di cinque anni fa, è stata una campagna elettorale che mi ha visto girare tutta la regione e sollevare tanti problemi a cui continueremo a dare risposte. Mi Spiace vedere che Bonaccini non ha perso occasione anche questa sera per cercare di attaccare e screditarmi, questo Spiace ”. Lo ha detto Lucia Borgonzoni , candidata del centrodestra in Emilia - Romagna , ...

Elezioni Emilia Romagna - a Bibbiano il Pd è il primo partito sopra il 60 per cento : Un risultato incredibile nel paese diventato strumento di lotta politica della Lega. Che diventa simbolo della disfatta di Matteo Salvini

Elezioni regionali in Emilia -Romagna e Calabria : risultati e proiezioni : Gli aggiornamenti e lo spoglio in diretta: centrosinistra avanti in Emilia, centrodestra in Calabria

Emilia Romagna - Pizzarotti a TPI : “Bonaccini era il candidato giusto - c’è stato effetto-Sardine” : Emilia Romagna, Pizzarotti a TPI: “Bonaccini era il candidato giusto, c’è stato effetto-Sardine” “Bonaccini era il candidato giusto”. A dirlo è il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ex pentastellato, intervistato in diretta video dall’inviato di TPI a Bologna, nel corso dello speciale per le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, commentando il risultato positivo ottenuto dal candidato di ...

