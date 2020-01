Meteo Africa: piogge torrenziali e frane in Madagascar (Di sabato 25 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: il Madagascar è una grande isola che si trova ad est dell'Africa meridionale, nell'Oceano Indiano, a circa 400 chilometri dalla costa Africana. Solitamente nell'isola esiste una stagione delle piogge che va da Novembre ad Aprile, con i monsoni nord-occidentali ed i frequenti cicloni che la investono. La stagione secca invece va da Aprile fino ad Ottobre. La capitale Antananarivo si trova nel centro dell'Isola, in altura a circa 1280 metri sul livello del mare. Il mese di Gennaio è quello più piovoso dell'anno, con un quantitativo medio di pioggia di 340 mm. In questo mese sono caduti finora 403 mm di pioggia, di cui 57 mm nella sola giornata del 23 Gennaio. La quantità di precipitazione caduta nelle ultime settimane ha causato gravi problemi alla capitale, in particolare dopo i 75 mm di pioggia caduti tra l'8 e il 9 Gennaio scorso. Una serie di frane ... meteogiornale

