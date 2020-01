La Gazzetta avverte Gattuso: attento che contro la Juve è la sesta sulla panchina del Napoli (Di sabato 25 gennaio 2020) Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport torna indietro all’estate 2013 per raccontare il primo incontro di Rino Gattuso e Paulo Dybala, quando uno era appena diventato il tecnico del Palermo e l’altro arrivo in squadra diciottenne. Sono rimasti insieme fino alla sesta di campionato, quando poi Zamparini decise di esonerare Gattuso. Ma Dybala ha spesso ricordato come Rino gli abbia insegnato tanto in poco tempo e oggi Gattuso si ricorda di ciò che gli ha insegnato e soprattutto di come in un fazzoletto d’erba riesca a spostarti la palla con una velocità e una forza nelle gambe, che lui stesso ha contribuito a migliorare ai tempi di Palermo. Ne conosce anche la forza mentale, oltre l’apparenza ancora quasi adolescenziale. Due promesse che hanno fatto strada e che oggi si ritrovano di fronte cresciuti sia professionalmente che umanamente, ma Nicita tra le righe ricorda che ... ilnapolista

