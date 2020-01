Calciomercato Roma, in arrivo Carles Perez dal Barcellona (Di sabato 25 gennaio 2020) I giallorossi sono a un passo dal 21enne blaugrana che non è stato nemmeno convocato da Quique Setién per la partita contro il Valencia. foxsports

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, c'è l'accordo con il #Barcellona per #CarlesPerez - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, blitz in Spagna per trattare #Januzaj. Contatti continui per #Villar e in difesa piace… - DiMarzio : #Calciomercato | Possibile acquisto a sorpresa per la #ASRoma: si tratta Carles #Perez del #Barcellona -