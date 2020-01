Federfarma: psicologo solo in farmacie comunali (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – In relazione alla notizia, riportata in questi giorni da alcuni mezzi di informazione, dell’offerta di sei incontri gratuiti in farmacia con uno psicologo, Federfarma precisa che “tale iniziativa riguarda esclusivamente le farmacie comunali di Roma”. La presenza dello psicologo in farmacia e’ contemplata dalla normativa della farmacia dei servizi ed e’ una prestazione attivata in alcune realta’ territoriali, con modalita’ definite a livello locale. L'articolo Federfarma: psicologo solo in farmacie comunali proviene da RomaDailyNews. romadailynews

