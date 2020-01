Il cagnolino che non lascia solo il suo amico umano (Di martedì 21 gennaio 2020) La sensibilità e l’amore che un animale riesce a trasmettere è davvero indescrivibile. Oggi, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di parlarvi di un video che gira sul web da pochi giorni, che è diventato subito virale. Il protagonista è un dolce cagnolino, che ha commosso tutti. Tutti i cuccioli amano far sentire la loro presenza ed il loro affetto ai loro amici umani. Infatti sono amati proprio per questo motivo. Nel video di oggi, il dolce cagnolino, che è molto legato al suo amico umano, fa di tutto per evitare di farlo sentire solo e quindi, gli sta vicino in ogni momento. Nella clip, si può vedere l’uomo, che gestisce la sicurezza in un’attività, che è seduto nella stanza della video sorveglianza e controlla tutto ciò che accade nel posto. Non può distrarsi nemmeno per un minuto ed effettivamente il suo lavoro, può essere molto stressante, poiché è ... bigodino

