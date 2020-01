Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini contro Rita Rusic: "Chiedimi scusa" (Di martedì 21 gennaio 2020) Resa dei conti tra Valeria Marini e Rita Rusic al Grande Fratello Vip 2020, divise da una rivalità storica a causa dei loro trascorsi sentimentali con Vittorio Cecchi Gori. Al Grande Fratello Vip 2020 è scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic: Alfonso Signorini mette faccia a faccia le due ex di Vittorio Cecchi Gori che da anni si insultano attraverso le pagine dei giornali e lo scontro appassiona gli spettatori ed infiamma i social. La quinta puntata del Grande Fratello Vip non delude gli spettati a caccia di litigi e discussioni all'interno della casa. Ieri sera Alfonso Signorini ha fatto entrare nell'appartamento dei concorrenti niente di meno che Valeria Marini, rivale storica di Rita Rusic che da sempre la definisce "una rovinafamiglie". La mela della discordia per le ... movieplayer

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP 4: Rita Rusic beccata in un momento hot durante la notte - VIDEO VM18 - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -