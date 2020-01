Napoli | il tunnel dell?Ottocento rischia di crollare insieme al cimitero | metro | lavori

Napoli - Massimo Ugolini avverte : “L’impressione è che l’uscita dal tunnel sia molto lontana” : Massimo Ugolini di Sky Sport, tra i giornalisti più vicini al Napoli e a Castel Volturno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nell’intervento all’emittente ufficiale del club, tema obbligatorio è diventata la reazione alla brutta sconfitta maturata ieri sera al San Paolo contro l’Inter. “Questa è una situazione difficile da gestire, ci sono errori commessi a tutti i livelli. C’è la situazione di ...

Napoli : auto contro pilone - chiuso tunnel : 15.55 Da stanotte è chiusa a Napoli la Galleria Vittoria da e per via Acton a causa del cedimento del pilone di sostegno dell'impalcatura presente all'esterno del tunnel. A causare il danno al pilone è stato un fortissimo impatto di un'auto di un giovane 20enn, già identificato dalla Polizia locale grazie ai filmati delle telecamere della zona. Sul posto una ditta specializzata per rimuovere il pericolo.

Il Napoli non va oltre l'1-1 con l'Udinese e non esce dal tunnel della crisi : Udinese e Napoli scendono in campo nella fascia preserale di questo sabato di Serie A, 15esima giornata. I friulani, reduci dalla secca sconfitta dell'Olimpico per mano della Lazio e con 14...