Luigi Favoloso offende pubblicamente una donna: frasi sessiste (Di domenica 19 gennaio 2020) Luigi Favoloso, la squalifica al Grande Fratello 15 per frasi sessiste: il comportamento inqualificabile nella Casa Spetterà alle autorità competenti stabilire se Luigi Favoloso sia un soggetto violento. Che il ragazzo abbia, come si dice in questi casi, la “testa calda” è assodato. Il nativo di Torre del Greco, protagonista nella nuova puntata di Live in onda stasera su Canale 5, fece un gran parlare di sé durante l’esperienza al Grande Fratello 15. Luigi Favoloso, noto per la frequentazione sentimentale con Nina Moric, lasciò quantomeno perplessi in merito al comportamento tenuto nel reality. Accusato perfino di bullismo verso altri concorrenti, l’esperienza televisiva finì il peggio possibile. Anziché lasciar decidere i telespettatori, la produzione non poté fare altrimenti che sbatterlo fuori. Il motivo? Delle frasi sessiste scritte dal giovane su una maglietta. Ad Ultime dalla ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - KontroKulturaa : Luigi Favoloso offende pubblicamente una donna: frasi sessiste - - destefano_fede : RT @domenicalive: Tra poco a #DomenicaLive una busta #choc sul caso Salvo Veneziano; e poi la testimonianza del padre di Luigi Favoloso. E… -