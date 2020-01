Brindisi-Virtus Roma in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Si completa oggi la seconda giornata di ritorno, divisa a metà tra i due giorni del weekend anche a causa dei molti impegni europei delle formazioni di casa nostra. L’Happy Casa Brindisi ospita al PalaPentassuglia la Virtus Roma, in uno scontro tra quinta e dodicesima del massimo campionato. La formazione di coach Frank Vitucci viene dalla sonora sconfitta in basketball Champions League contro il Besiktas, mentre non meno dolorosa è stata la sconfitta della Virtus capitolina contro quella bolognese, di fronte ai 7750 del PalaEur contro la Virtus bolognese:due -29 appena diversi, 96-67 in un caso e 68-97 nell’altro. All’andata, nell’impianto Romano, la prima in casa della squadra di Piero Bucchi (indimenticato ex in Puglia) fu salutata con un 63-87 dall’Happy Casa, che dominò dall’inizio alla fine. Oltre a Bucchi sul fronte Brindisi, tanti gli ex anche ... Leggi la notizia su oasport

