Elezioni Emilia Romagna, Zingaretti a Ravenna: da Salvini chiacchiere (Di domenica 19 gennaio 2020) A una settimana dalle Elezioni regionali (DOVE E QUANDO SI VOTA) in Emilia Romagna, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha partecipato al comizio del candidato Pd, attuale presidente della Regione Stefano Bonaccini. Tanti i temi toccati nell'incontro: dalla questione sicurezza al significato del voto a livello nazionale. Secondo Zingaretti "Se il centrosinistra vincerà sarà una scossa per l'Italia". Sicurezza, da Salvini solo chiacchiere "I problemi della sicurezza in Italia - ha spiegato poi Zingaretti - si risolvono investendo sulle forze dell'ordine, sulle scuole di formazione, mettendo le telecamere nei quartieri, investendo sui teatri di periferia, sullo sport, la cultura. non passando mesi a raccontare e basta. Il Governo di destra di Matteo Salvini non pagava neppure gli straordinari alle forze dell'ordine, che poi abbiamo dovuto ... tg24.sky

LegaSalvini : Ma non dicevano di essere dei geni, vantandosi di essere furbissimi e di aver fregato la Lega? Non conoscono le reg… - Mov5Stelle : Votare per le Regionali in Calabria ed Emilia Romagna non sarà difficile per i fuori sede. Infatti, ci sono sconti… - CarloCalenda : Caro .?@maumartina? non attacca. Non è che voi vi ricandidate il peggior Governatore d’Italia senza alcun confronto… -