Ciclismo, Egan Bernal: “Mi concentrerò solo sul Tour de France. Le Olimpiadi? Una possibilità” (Di sabato 18 gennaio 2020) È stato ovviamente una delle stelle del Ciclismo internazionale nel 2019. Il suo capolavoro alla Grande Boucle resterà negli annali: Egan Bernal si lancia verso la nuova stagione con un solo obiettivo, quello di ritornare in giallo a Parigi. Ieri, in un’intervista riportata dai canali social della INEOS, ha rivelato tutto ciò che riguarda questa sua annata. Sulla possibilità di Giro o Tour: “Quest’anno voglio pensare a una corsa per volta. E la prima a cui penserò è il Tour. Il Giro? Forse l’anno prossimo o più tardi ci andrò, ma in questa stagione c’è pochissimo tempo fra la corsa italiana e quella Francese. E alla Grande Boucle ci sono salite molto difficili, quindi dovrò essere fresco fin dall’inizio. Sarà speciale avere il dorsale numero 1 e provare, di nuovo, ad aggiudicarsi la classifica generale”. Sul percorso della Grande Boucle: “Strano che non ci sia una cronometro a ... Leggi la notizia su oasport

