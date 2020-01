Dakar 2020, successi di Sainz e Brabec (Di venerdì 17 gennaio 2020) La dodicesima tappa della Dakar 2020 ‘incorona’ Carlos Sainz e Ricky Brabec. Tredicesimo nella prima esperienza Fernando Alonso. QIDDIYA (ARABIA SAUDITA) – La dodicesima tappa della Dakar 2020 ‘incorona’ Carlos Sainz e Ricky Brabec. Lo spagnolo nelle auto ha conquistato il suo terzo successo nel ‘rally’ più importante precedendo di 6′ il campione uscente Nasser al-Attiyah e quasi 10 minuti il francese Stéphane Peterhansel. Tredicesimo posto per Fernando Alonso alla sua prima esperienza. Lo spagnolo ha concluso con oltre 4 ore di ritardo per due imprevisti che gli hanno fatto perdere più di 3 ore. Il migliore degli italiani è stato Andrea Schiumarini, cinquantatreesimo. Nelle moto primo successo per Ricky Brabec. L’americano al termine delle dodici frazioni ha preceduto di 16’26” Pablo Quintanilla e ... Leggi la notizia su newsmondo

