A Fuorigrotta apre la Rage Room: “la stanza della rabbia”. Che cos’è e come funziona (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio 2020 sarà inaugurata a Napoli la prima Rage Room del Sud Italia. A Fuorigrotta arriva la “stanza della rabbia” dove puoi spaccare tutto. Che cos’è, come funziona. Sabato 18 gennaio sarà inaugurata a Napoli la prima Rage Room del Sud Italia. E’ l’ultima novità aperta a tutti. E’ la “stanza della rabbia”, un luogo dove si può rompere e spaccare tutto quello che ci si trova davanti per sfogare lo stress. La Rage Room aprirà nel quartiere di Fuorigrotta in via Tiberio a pochi metri dall’uscita della Tangenziale. Nelle altre città questa novità è diventata una pratica di uso comune ed è approdata anche in Italia. Da sabato sarà disponibile anche a Napoli: si tratta della cosiddetta “stanza della rabbia”, un luogo in cui si può rompere e spaccare tutto quello che ci si trova davanti per sfogare lo stress della quotidianità. La Rage ... Leggi la notizia su 2anews

TWINSSEBASTIANI : IL BULDOG LUCREZIA NELLA TANA DEL FUTSAL FUORIGROTTA - Il Buldog Lucrezia apre il 2020 con una sfida subito impegna… -