Ragazzo scomparso a Palermo trovato senza vita sotto il ponte Oreto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tragedia a Palermo dove un Ragazzo di 30 anni è stato trovato morto sotto il ponte Oreto. Il Ragazzo è finito in acqua ed è stato recuperato grazie a un intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118. Il medico legale ha constatato la morte del Ragazzo e ha identificato il corpo. Non si conoscono i motivi del gesto del Ragazzo e sono in corso accertamenti per risalire alle cause della morte. L’ipotesi più probabile è quella del suicidio, ma a chiarire in quali circostanze sia deceduto saranno gli investigatori. Il corpo è stato notato attorno alle 13.30 da un passante che ha allertato le forze dell’ordine. Questa mattina i familiari del giovane avevano lanciato un appello su social per ritrovare i Ragazzo di cui non si avevano notizie da più di 24 ore. Questo pomeriggio il ritrovamento. Il Ragazzo, che lavora a Mezzojuso, ... Leggi la notizia su direttasicilia

