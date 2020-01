GF VIP, Fernanda Lessa contro Licia Nunez: “Lesbica mi hai votato” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip le concorrenti sono state costrette a votare per l’eliminazione delle loro compagne faccia a faccia: Fernanda Lessa non l’ha presa bene, e si è lasciata sfuggire una frase che ha scatenato una bufera. Fernanda Lessa contro Licia Nunez Quando Michele Cucuzza ha chiesto a Fernanda Lessa chi fosse stato a votarla, la modella ha risposto irritata: “la lesbica”, riferendosi a Licia Nunez. Il commento non è piaciuto al popolo della rete visto che è stato detto – secondo alcuni – in maniera alquanto offensiva. Sul web si è scatenata una bufera e non è escluso che Alfonso Signorini dirà qualcosa alla Lessa per il suo comportamento. Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip pic.twitter.com/8BDMsKU4m3 — Trash Italiano (@trash italiano) 16 gennaio 2020 Un’altra ad aver ... Leggi la notizia su notizie

