Le suggestive immagini della neve sul deserto del Sinai e in Arabia Saudita

Quando la neve cade sul deserto L'immagine della neve nel deserto è uno spettacolo suggestivo. I freddi fiocchi che si depositano sul caldo terreno desertico creano un contrasto affascinante. Sebbene non sia un fenomeno rarissimo la neve nel deserto è comunque un evento inusuale. Le foto e i video pubblicati dagli utenti sui social mostrano dromedari dell'Arabia Saudita con la gobba ricoperta di neve e il deserto del Sinai, in Egitto, rivestito da un manto bianco. Lo spettacolo è incantevole. In Arabia Saudita la neve è caduta sui monti Madian, nel Nord-Ovest del paese venerdì 10 febbraio. Il bianco ha coperto le alture nella zona di Tabuk, in particolare è scesa sulle montagne di al-Lose, Uklan e Kurra Kariba a Zait, Khurr e Rahib. La vetta di questi rilievi sauditi è sempre coperta di neve in inverno, ma non sempre la neve arriva anche a basse quote, come è avvenuto

