La Stampa attacca Agnelli: dovrebbe chiedersi se la Juve ha caratteristiche idonee al sarrismo (Di martedì 14 gennaio 2020) Anche Antonio Barillà sulla Stampa di oggi sottolinea come la Juve, benché sia campione d’Inverno e prepotentemente in Champions, non abbia sorpreso in questa stagione Maurizio Sarri dà continuità a otto anni di vittorie. Il dato, non il problema, è che lo fa attraverso la qualità superiore dei suoi campioni, l’ampiezza della rosa e l’antica capacità di soffrire: solo tracce vaghe del bel gioco atteso e invocato, la cui mancanza, nonostante cinque scudetti e due eurofinali, aveva trasformato Massimiliano Allegri in imputato. Barillà però assolve Sarri, incolpevole, a suo dire, poiché ogni rivoluzione richiede il suo tempo. Per adesso non è stato Sarri a cambiare la Juve, ma viceversa Semmai è chi ha spinto con forza per il cambio, al punto da accettare due allenatori a libro paga, a doversi chiedere se la squadra ha caratteristiche idonee al sarrismo L'articolo La ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : La Stampa attacca #Agnelli: dovrebbe chiedersi se la Juve ha caratteristiche idonee al sarrismo Il quotidiano asso… - bellaotero82 : RT @StefanoDeloren1: Renzi attacca Matteo Salvini e lancia l'ipotesi su Mario Draghi - marosa259 : RT @StefanoDeloren1: Renzi attacca Matteo Salvini e lancia l'ipotesi su Mario Draghi -