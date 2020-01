Calciomercato Inter, Lampard saluta Giroud: “È stato un grande professionista qui” (Di martedì 14 gennaio 2020) È stata una giornata fitta di incontri nella sede dell'Inter: il club nerazzurro ha incontrato l'agente di Tahith Chong, classe 2000 del Manchester United, e sta provando a superare la concorrenze del Napoli per Amrabat. Positivo anche il summit con gli agenti di Kumbulla e notizie confortanti dall'Inghilterra: Lampard in conferenza stampa ha, di fatto, salutato Olivier Giroud, che ormai sembra sempre più vicino alla società meneghina. Leggi la notizia su fanpage

FabrizioRomano : L’agente di Tahit Chong ha incontrato l’Inter in queste ore: offerto l’esterno classe ‘99 del Manchester United a s… - FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen puó tornare in Italia già in settimana per provare a stringere e trovare un accordo c… - DiMarzio : #Politano alla @OfficialASRoma, #Spinazzola all’@Inter: ok dei club a far viaggiare domani i giocatori per le nuove… -