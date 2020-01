Una vita anticipazioni: Telmo salva Felipe e Celia e Lucia adesso lo guarda con altri occhi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Finalmente belle notizie ad Acacias 38: si può tornare a festeggiare dopo le ore di grande angoscia per le condizioni di salute di Celia e Felipe. Certo se Telmo non fosse entrato nella casa, i due sposi di certo non si sarebbero salvati ma adesso stanno bene, ed è questa la cosa che conta…Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 14 gennaio 2020 ci rivelano che ovviamente l’unico a non prendere bene questa novità è Samuel. L’uomo sa bene che adesso Lucia avrà un nuovo eroe: mentre lui le impediva di entrare nella casa dei suoi familiari, Telmo invece con un atto di estremo eroismo andava da Celia e Felipe ben sapendo che avrebbe rischiato la vita…adesso Lucia si rende conto che Telmo è davvero una persona speciale e spera che tra di loro i rapporti tornino a essere come quelli di un tempo. E la proposta di matrimonio di Samuel? Che cosa ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

