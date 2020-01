Sci alpino: Manfred Moelgg già operato per ricostruire il legamento del ginocchio (Di domenica 12 gennaio 2020) Manfred Moelgg è stato operato oggi a Bressanone per per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che l’altoatesino si è rotto durante il gigante di Adelboden di sabato. Davvero sfortunatissimo il veterano della squadra azzurra, che ha dovuto mettere fine alla sua stagione con troppo anticipo. L’operazione è riuscita e nelle prossime settimane verranno stabiliti i tempi di recupero e le fasi di rieducazione. Un infortunio sicuramente grave, vista anche l’età di Moelgg, ma l’altoatesino vuole assolutamente tornare il prossimo anno, visto che ci saranno i Mondiali di Cortina. Un infortunio che non ci voleva anche perchè Manny stava disputando una buona stagione, in particolare in slalom dove aveva appena centrato due Top-10 consecutive tra Zagabria e Madonna di Campiglio. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ... Leggi la notizia su oasport

