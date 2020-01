Fiorentina, Cutrone subito convocato. E lui lancia un messaggio (Di sabato 11 gennaio 2020) Fiorentina, Cutrone figura tra i convocati di Iachini per il match contro la Spal. L’attaccante: «Vi aspetto domani allo stadio» Patrick Cutrone ha scelto la Fiorentina per rilanciarsi nel campionato italiano dopo l’esperienza in Premier League. L’attaccante è stato immediatamente convocato da mister Iachini per il match contro la Spal. Lo stesso giocatore ha utilizzato poi il profilo Twitter della società per mandare un messaggio a tutti i tifosi: «Ciao a tutti i fan viola, volevo salutarvi e dirvi che vi aspetto domani allo stadio». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

