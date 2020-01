Andrea Denver nega la love-story con Elisa De Panicis. E lei s'infuria - (Di sabato 11 gennaio 2020) Serena Granato Elisa De Panicis si lascia andare ad uno sfogo nella Casa su Andrea Denver, che in puntata l'ha definita "un'amica" Lo scorso venerdì 10 gennaio, è stata trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip, che nel 2020 è giunto alla sua quarta edizione consecutiva. Il nuovo appuntamento tv del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha segnato l'ingresso nella Casa di nuovi vip confermati nel cast dei concorrenti del gioco, tra cui la modella Elisa De Panicis. La giovane influencer, nota per aver partecipato al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, e per aver preso parte anche al reality-show Supervivientes, non appena ha avuto accesso nella Casa si è lasciata andare ad un caldo abbraccio con Andrea Denver. Quest'ultimo aveva avuto accesso nella Casa in occasione della prima diretta del Gf Vip 4. E l''abbraccio registratosi tra i due ... Leggi la notizia su ilgiornale

