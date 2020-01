Inter Atalanta, Asamoah lascia il ritiro: presente Vecino (Di venerdì 10 gennaio 2020) Matias Vecino è rimasto in ritiro ad Appiano Gentile ed è quindi disponibile per la gara di domani sera contro l’Atalanta Kwadwo Asamoah dovrà saltare anche Inter-Atalanta. È quanto riferito da Sky Sport con il ghanese che ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile a bordo della sua vettura, alzando quindi bandiera bianca in vista di domani. Matias Vecino, invece, è rimasto all’Interno del centro sportivo nerazzurro ed è quindi da considerare abile e arruolabile per l’importante match di domani sera contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

