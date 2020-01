Eclissi di luna 10 gennaio 2020: orario, dove vederla in Italia e dettagli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Eclissi di luna 10 gennaio 2020: orario, dove vederla in Italia e dettagli In questi primi 10 giorni del 2020 (nonché del decennio) ci sono due eventi astronomici importanti: il primo, già passato, è stato quello delle Quadrantidi, le stelle cadenti di gennaio, il cui picco c’è stato tra il 4 e il 5 gennaio. Ovviamente, visto che siamo in inverno e che risulta più difficile stare fuori con gli occhi all’insù, le Quadrantidi sono meno pubblicizzate delle Perseidi estive, ma non per questo risultano meno spettacolari. Il secondo evento astronomico di questo anno è invece quello della Eclissi di luna, che si verificherà venerdì 10 gennaio. Si tratta però di un’Eclissi lunare penombrale (o di penombra), non di un’Eclissi totale o parziale. Stelle siamesi: la scoperta di un sistema binario di “stelle gemelle” Eclissi di luna 10 gennaio 2020: come sarà? Cosa significa ... Leggi la notizia su termometropolitico

