Eboli: in fiamme il negozio Bialetti, deposito ridotto in cenere (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoEboli (Sa)- È stato il cattivo odore del fumo proveniente dal retrobottega a far insospettire le commesse e i clienti che stasera si trovavo nel negozio Bialetti del Cilento Outlet Village di Eboli a far scoprire la presenza di un maxi rogo. Preoccupato, il personale del negozio si è diretto nel retrobottega abito a deposito dove si è trovato difronte uno scenario apocalittico. Scatole contenenti macchine da caffè, tavoli, sedie e materiale in carta e plastica di ogni genere, avvolto dalle fiamme. Immediato l’intervento dei vigilantes del centro commerciale che hanno allettato i caschi rossi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Eboli coordinati dal caposquadra Angelo Picariello che hanno spento le fiamme. Ingente la conta dei danni: tutto il materiale contenuto nel deposito si è ridotto in un cumulo di cenere. Chiare invece, le cause ... Leggi la notizia su anteprima24

