Rita Rusić Grande Fratello Vip 2020: età, peso, altezza, carriera e vita privata (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Parte stasera 8 Gennaio 2020 in prima serata su Canale 5 la quarta edizione del Grande Fratello – Celebrity Edition. Condotto da Alfonso Signorini e affiancato da un due opinionisti distanti chilometri anni luce, parliamo di Pupo e della bella e tanto criticata Wanda Nara. I concorrenti Vip (più o meno) saranno ventitre tutti ben assortiti. Spaziamo dal culturista al culturato, Paolo Ciavarro (figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorni) il primo e l’egittologo Aristide Malnati il secondo. Iniziamo subito a conoscere meglio una concorrente: Rita Rusić. Grande Fratello Vip 2020: Rita Rusić vita privata e carriera Rita Rusić nasce a Parenzo in Croazia nel 1960 sotto il segno del Toro. Si trasferisce ancora giovanissima a Busto Arsizio e comincia la carriera come cantante e attrice. Comparendo in film come Attila flagello di Dio (1982) al fianco di Diego Abatantuono, sul cui ... Leggi la notizia su urbanpost

