Mafia: commemorazione Piersanti Mattarella, il Capo dello Stato arrivato all'Ars (Di lunedì 6 gennaio 2020) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato all'Assemblea regionale siciliana dove parteciperà alla solenne seduta per ricordare il fratello Piersanti ucciso dalla Mafia il 6 gennaio di 40 anni fa. Ad accoglierlo il Presidente dell'Ars Gianfranco Leggi la notizia su liberoquotidiano

AnsaSicilia : P. Mattarella, corona fiori governo. Commemorazione presidente Regione ucciso da mafia a Palermo | #ANSA - FiloDirettoM : Commemorazione Giuseppe La Franca ucciso 23 anni fa dalla mafia - - infoitinterno : Mafia: per commemorazione Mattarella in tribuna Ars i suoi ex collaboratori e amici -