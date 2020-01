Ciclismo, tutti i corridori italiani nel World Tour. Da Vincenzo Nibali ai neo-professionisti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mancano pochissimi giorni all’inizio della stagione ciclistica 2020. Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un anno decisamente positivo per i colori azzurri. Di fatti, la nostra Nazione ha chiuso il ranking mondiale UCI al secondo posto; ma si può sempre migliorare. Ora come ora ci troviamo di fronte ad un’annata dove le ambizioni tricolori saranno ancora più alte, a partire dalle Classiche con uomini come Alberto Bettiol e Matteo Trentin su tutti, poi i grandi giri con il faro del Ciclismo italiano Vincenzo Nibali e, si spera, anche con Fabio Aru; per non parlare poi delle volate e delle Olimpiadi su pista con il campione europeo e oro olimpico Elia Viviani, e i Mondiali su strada di Martigny per lo Squalo Nibali. Le due ruote nostrane confidano molto anche sui neo-professionisti, visto che ben otto giovani azzurri sono pronti al loro debutto nel mondo dei big ... Leggi la notizia su oasport

