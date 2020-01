Milano, 28enne aggredito con l’acido da una donna 16 anni più grande conosciuta online (Di domenica 5 gennaio 2020) Milano, 28enne aggredito con l’acido da una donna 16 anni più grande conosciuta online Un ragazzo di 28 anni è stato aggredito con l’acido da una donna di 44 anni conosciuta online, con cui aveva avuto una frequentazione. È accaduto a Milano, ieri mattina poco dopo le 11, in piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Porta Nuova. La Procura di Milano in queste ore sta procedendo con il fermo della donna, rintracciata e identificata a Genova dai carabinieri mentre stava scappando. I due si erano conosciuti attraverso un sito di incontri e si erano frequentati qualche volta. Poi lui aveva deciso di chiudere. La scelta ha provocato la reazione della donna, che ieri – pare dopo una colluttazione – gli ha lanciato in faccia un liquido fatto di acido e peperoncino facendo finire il ragazzo all’ospedale Fatebenefratelli in gravi condizioni. La donna si trova ora in una ... Leggi la notizia su tpi

