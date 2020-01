Maltempo Puglia, Coldiretti: “Preoccupa l’improvviso abbassamento della temperatura, effetti disastrosi sulla raccolta dei frutti” (Di domenica 5 gennaio 2020) Le raffiche di vento che stanno soffiando su tutta la Puglia hanno spinto la Protezione civile regionale ad innalzare il livello di allerta da giallo ad arancione, che resta valido per le prossime 24-30 ore sulla parte centrale e adriatica della regione e sul Salento. Nelle altre aree invece, rimane l’alleata gialla. Sono previste mareggiate e venti di burrasca. Una situazione che mette in allarme Coldiretti. “Con la natura sconvolta a preoccupare è l’effetto del possibile improvviso abbassamento della temperatura sulle piante in fiore con effetti disastrosi sulla raccolta dei frutti primaverile ed estiva. Sono eventi estremi per cui il meccanismo della declaratoria di calamità naturale e del Fondo di solidarietà naturale, così com’è strutturato, non funziona più”, sostiene il presidente di Coldiretti, Savino Muraglia. “Dopo alcuni giorni clima ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

GraziaAmelia : RT @NoiNotizie: Vento: per valle d’Itria, tarantino e #Salento è codice arancione. #Puglia, maltempo: protezione civile, previsioni meteo (… - Grottaglie : 'Venti forti fino 100 km/h in Puglia. Allarme tempeste, #Agricoltura in ginocchio' - - Trmtv : Taranto, allerta arancione: il Comune chiude parco Cimino, villa Peripato e piazza Pio XII -