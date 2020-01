Omicidio per vendetta nel campo nomadi a Brescia: si temono scontri tra le famiglie coinvolte (Di sabato 4 gennaio 2020) Un 35enne è stato investito e ucciso dal cognato: lo aveva sfregiato con un coltello per punirlo per un mancato invito a una festa. Campi nomadi della zona presidiati per tutta la notte, convocato un vertice in prefettura Leggi la notizia su repubblica

fanpage : Omicidio #Soleimani, allerta a New York per il rischio rappresaglie - stanzaselvaggia : Una delle persone più umane e intelligenti che conosca ha provocato la morte di una persona. La intervistai sul Fat… - Daviderel4 : RT @Antetempo: Si indigna per una statuetta ma festeggia per l'omicidio politico che porterà a guerre, profughi, morti in tutto il medio or… -