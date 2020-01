M5S: Giarrusso, ’11 mln italiani hanno votato 5 Stelle per vedere questo schifo?’ (2) (Di giovedì 2 gennaio 2020) (Adnkronos) – Ma chi è il responsabile di quanto sta accadendo nel M5S e quindi delle tensioni nella maggioranza? “Lo dico in maniera molto, molto ironica: buona parte è merito della grande capacità imprenditoriale di Davide Casaleggio… Ripeto, lo dico in modo estremamente ironico. Purtroppo si ereditano le imprese, ma non le doti personali”. Insomma, tutta colpa di Davide Casaleggio? “Sicuramente Di Maio ci ha messo del suo, ma il casino lo ha creato Casaleggio”. E il premier Giuseppe Conte? “Sicuramente – sottolinea Giarrusso – non è uno sprovveduto, altrimenti non avrebbe fatto il presidente del Consiglio di due governo diversi con due maggioranze molto diverse. Ha chiaramente una sua agenda politica che però non l’ha comunicata né a noi né ai cittadini e francamente non riesco a decifrarlo. Fare ipotesi sarebbe un ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

