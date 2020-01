20.000 donne costrette a prostituirsi in Argentina: il dramma inascoltato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Rapite, vendute o semplicemente scomparse, sono circa 20.000 le donne costrette a prostituirsi in bordelli e case private in Argentina. Dopo la drammatica dittatura militare che ha lasciato dietro se moltissimi “desaparecidos” (scomparsi), l’Argentina continua ad essere luogo di sparizione per moltissime donne. Molte provengono da zone remote e povere del Paese, spesso vendute dagli … L'articolo 20.000 donne costrette a prostituirsi in Argentina: il dramma inascoltato NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

