Rimborsi M5S, Giarrusso: “Non restituisco per pagarmi spese legali” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Rimborsi e restituzioni nel M5S, interviene il senatore Giarrusso: “Non restituisco soldi da un anno per pagarmi spese legali. Ho dovuto accantonare quelle entrate. In ballo cause civili e penali di natura politica” Il senatore Giarrusso è intervenuto nella giornata di oggi sui Rimborsi M5S e sui motivi che lo avrebbero costretto a non restituire … L'articolo Rimborsi M5S, Giarrusso: “Non restituisco per pagarmi spese legali” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

