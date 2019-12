Milano | sfrattato si vendica con il proprietario di casa abbandonando un serpente e un

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ha riconsegnato le chiavi dia un ignaroche una volta entrato nuovamente in possesso della, ha trovato due terrari con al suo interno un Drago Barbuto e undel Grano. Il fatto è avvenuto in un appartamento nelle vicinanze dello stadio San Siro di. Ilha tentato di mettersi in contatto con l’ex suo inquilino di 27 anni non riuscendovi. Quindi ha chiamato l’Unità di Tutela Animali della Polizia diche è intervenuta immediatamente. I due rettili erano in completo stato di abbandono. Le due teche erano poste una sopra l’altra e i due serpenti non avevano viveri e né acqua, erano in totale abbandono sporchi e in condizioni di salute precarie. I due erano, secondo i veterinari dell’Unità di Tutela Animali, in condizioni di ipotermia letargico. Solo dopo vari tentativi i due rettili si sono lentamente ...

