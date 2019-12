Profumi falsi, l’ultima frontiera della contraffazione: finti tester venduti per originali (Di domenica 29 dicembre 2019) La nuova frontiera della contraffazione nei Profumi sono i tester falsi: li fanno identici agli originali, con tanto di scritta "non vendibile", in realtà contengono lo stesso miscuglio chimico non controllato che finisce sulle bancarelle nelle confezioni che replicano quelle delle case famose. Leggi la notizia su napoli.fanpage

