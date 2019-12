Virtus Bologna-Olimpia Milano su Rai2 | il grande basket torna sulle principali reti della

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) 24 aprile 2004, Napoli contro Reggio Calabria. Di quella partita non si ricorda solo il risultato (88-79, con 28 punti di quel play di prima classe che è stato Jerome Allen), ma anche un altro particolare: è stata l’ultima occasione in cui le telecamereRai si sono introdotte in un palasport per assicurare la diretta di un incontro di stagione regolaregeneraliste. Ai tempi, infatti, c’era l’abitudine di trasmettere un secondo tempo su Rai3, con una collocazione oraria che cambiava spesso negli anni, ma che vedeva sempre la pallacanestro entrare all’interno del più ampio contenitore Sabato Sport. Nel frattempo, di vicissitudini ce ne sono state tante. Prima i sette anni del campionato su Sky, poi il duopolio La7-Rai, in verità tormentato: se la tv di Stato, nel biennio 2011-2013, mantenne sempre la sua finestra su RaiSport, così non fu per ...

Eurosport_IT : Il derby di Bologna è un dominio Virtus: 94-62 con 32 punti di Kyle Weems, 10 assist a testa per Milos Teodosic e S… - tommy_magni : RT @OlimpiaMI1936: Olimpia Under 18 alla 'Next Gen' punta sulla linea verde ? - SiccardiCarlo : RT @OlimpiaMI1936: Olimpia Under 18 alla 'Next Gen' punta sulla linea verde ? -