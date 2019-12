The Suicide Squad | confermato il ruolo affidato a Michael Rooker?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) The, diretto da James Gunn, avrà tra i suoi protagonisti anchee sembra sia stato rivelato il suo. Thevedrà impegnato nuovamentein un film diretto da James Gunn dopo il successo di Guardiani della Galassia e online sembra sia stato svelato ilche gli è stato. L'attore è una presenza fissa nei progetti del filmmaker ed è apparso anche in Slither, Super, The Belko Experiment e Brightburn. La nuova collaborazione trae James Gunn avverrà ora in occasione di Thee alcune indiscrezioni, per ora non confermate, sostengono che interpreterà Savant. Il personaggio, nei fumetti della DC, è erede di un'immensa fortuna che decide di diventare un ...

