Sneijder non ha dubbi | «Mourinho miglior allenatore del mondo»

(Di martedì 24 dicembre 2019) Wesleyincesa Jose: ecco le parole dell’ex centrocampista dell’Inter sul tecnico portoghese Wesleytorna sul suo periodo all’Inter. Ecco le sue parole al quotidiano De Telegraaf. «? Ildel. Gli piace vedere vecchi conoscenti. Abbiamo ancora il gruppo whatsapp dell’Inter del 2010 e parliamo molto tra di noi. Mi sono preso una pausa dall’allenamento, ma nel nuovo anno mi dedicherò completamente all’allenamento per la mia gara d’addio. Voglio essere in ottima forma al calcio d’inizio. Devo perché José è esigente, altrimenti mi metterà semplicemente in panchina». Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Claudio35260961 : @HEmmynence @goal Sneijder capocannoniere Mondiale e non è una punta. - BBilanShit : @SantucciFulvio Non abbiamo acquistato un pallone d’oro ma a parte Ronaldo che ci fece vincere una UEFA ed uno Snei… - Sala1961 : @92Costantino .. per conoscenza, io rimpiango Wesley Benjamin Sneijder, posso parlarne fede ? oppure mi critichi pe… -