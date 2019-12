Roma | incidente a Ponte Milvio | due ragazze di 16 anni investite e uccise nella notte

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019), duedi 16Duedi 16, le cui generalità non sono ancora state rese note, sono stateda un’auto, atra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019: l’è avvenuto nei pressi di, zona molto frequentata e piena di locali. Da quello che è emerso dalle prime indagini, condotte dalla polizia locale diCapitale, le due giovani stavano attraversando Corso Francia, una strada a scorrimento veloce, per raggiungere alcuni amici dall’altra parte. Mentre attraversavano all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all’Olimpica, però, sono state travolte da un’auto, morendo sul colpo. Il conducente, un ragazzo di 20, non è riuscito a evitare l’: si è subito fermato a ...

