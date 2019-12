Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo comunicato dichesenza mezze misure la, sulla questioneinDENUNCIAPER ABUSO DI ATTI DI UFFICIO FONDI PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ELARGITI IN MODO IRREGOLARE. PROPRIO IERI LA DOTT.SSA CASSANIELLO DELLA PROCURA DI SALERNO ATTRAVERSO LA GDF HA ACQUISITO DALPROVE CLAMOROSE CIRCA LA DISTRAZIONE DEI FONDI PUBBLICI TUTTI I CITTADINI DANNEGGIATI POSSONO ADERIRE ALL’AZIONE RISARCITORIA COLLETTIVA CHE SARA’ LANCIATA DOMANI SUL SITO DELDOMANI I CLAMOROSI DOCUMENTI DEGLI IMBROGLI A FAVORE DEI COMUNI AMICI CETARA, LA CUI COSTA OGGI E’ DISTRUTTA NON ERA PURTROPPO TRA GLI AMICI DEI POLITICI REGIONALI A seguito dei gravi danni registrati ina causa del ...

anteprima24 : ** #Codacons attacca la #Regione Campania sul #Maltempo in costiera amalfitana ** - tvsei : Bpp di Bari. #Presidente e Ad #Intercettati, e il Codacons attacca Bankitalia - -