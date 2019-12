Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il presidente Donaldha firmato la legge chele, sesta branca dellearmate statunitensi accanto a esercito (Army), marina (Navy), aeronautica (Air Force), Marine e Guardia Costiera. Annunciata nel 2018, la nuova armata spaziale americana è da considerarsi ufficialmente istituita con la firma da parte del presidente del budget militare annuale da 738 miliardi di dollari (National Defense Authorization Act).La nuova armata sarà costituita da circa 16.000 uomini dell’Air Force e civili: avrà la sua uniforme e probabilmente anche un suo inno.“L’istituzione dellerappresenta une un imperativo strategico per la- come lo ha definito il Segretario alla Difesa Mark Esper - Lo spazio è diventato così tanto importante per il nostro modo di vivere, la...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Trump istituisce le Forze spaziali. 'Un passo storico per la nostra nazione' - LaStampa : Trump istituisce la Forze spaziali. Il segretario alla Difesa: “Un passo storico” - HuffPostItalia : Trump istituisce le Forze spaziali. 'Un passo storico per la nostra nazione' -