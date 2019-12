Supercoppa Juventus Lazio probabili formazioni | novità | occhio a Higuain

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 21 dicembre 2019)si sfidano, domani, il 22 dicembre in Arabia Saudita per la conquista della2019/2020. La finale inizierà alle 17:45 (ora italiana). Ultima partita del 2019 per unadi Sarri quasi perfetta, che però deve portare a casa il primo trofeo della stagione, proprio contro l’unica squadra che l’ha battuta., chi gioca Dopo tre panchine di fila nelladovrebbe rientrare De Ligt dal 1′ a fare coppia con Bonucci. Cuadrado dovrebbe tornare terzino destro, Alex Sandro a sinistra. A centrocampo Bentancur e Matuidi ai lati di Pjanic. Leggi anche:, cessione in arrivo: via un pilastro bianconero, tutto in 48 ore! Davanti dubbio tridente: a rischio c’è, che potrebbe far spazio a un trequartista più ‘puro’ ...

juventusfc : Una maglia speciale per la #Supercoppa Italiana! Scoprite perché ?? - juventusfc : Alzare la #Supercoppa: l'ultimo decennio La seconda puntata della nostra storia... - juventusfc : Alzare la #SupercoppaItaliana. In due puntate, una storia bellissima ??Ecco la prima ?? -