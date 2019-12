Trento-Budejovice oggi in tv | orario d’inizio | programma e streaming Champions League

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)giovedì 19 dicembre si gioca, match valido per la terza giornata della fase a gironi della2019-2020 di volley maschile. I dolomitici giocheranno di fronte al proprio pubblico per la seconda volta consecutiva nella massima competizione europea dopo che settimana scorsa hanno sconfitto il Fenerbahce Istanbul soltanto al tie-break rimontando dallo 0-2, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti dovranno assolutamente vincere questo incontro per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la non irresistibile compagine ceca che sette giorni fa ha però strappato un set a Civitanova. Seguiin direttasu DAZN L’Itas si affiderà alle stelle Simone Giannelli, Luca Vettori, Uros Kovacevic, Aaron Russell. Di seguito la data, il calendario completo, il ...

thevolleynews : Champions League, giovedì arrivano a Trento i cechi del Ceske Budejovice - - ailinon80 : RT @vitasportivait: ?? #CLVolleyM | Pool A CIVITANOVA E TRENTO OK! ???????? All'esordio in Champions League, arriva un doppio successo per le… - 3KiB3 : RT @vitasportivait: ?? #CLVolleyM | Pool A CIVITANOVA E TRENTO OK! ???????? All'esordio in Champions League, arriva un doppio successo per le… -