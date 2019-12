Ronaldo ‘vola’ e la Juventus ritrova la vetta

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una magia di Cristianoregala la vittoria allanell'anticipo della 17esima giornata che ha visto i bianconeri impegnati al Ferraris contro la Sampdoria. Tutto nel primo tempo con il vantaggio di Dybala,la risposta di Caprari sino all'incredibile stacco di testa di, misurato in 2,56 mt, che di fatto ha regalato i tre punti che valgono almeno sino a sabato quando giochera' l'Inter la testa della classifica in solitaria per la squadra di Maurizio Sarri. Sarri che ha confermato dall'inizio il tridente mentre Ranieri sorprende lasciando in panchina sia Gabbiadini che Quagliarella. Subito Samp in avvio con Murru che protesta per un contrasto in area con Demiral ma Rocchi fa segno di proseguire. Poi e' laa prendere in mano le redini del gioco con una fitta trama di passaggi. I bianconeri costruiscono ma non finalizzano mentre Ramirez di testa sfiora la ...

