Sant’Agata de’ Goti | tentata truffa del gasolio | due denunciati dai carabinieri

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’attività dell’Arma per impedire la consumazione di truffe in genere. E proprio per questa tipologia di reato, idella Compagnia di Montesarchio (Bn) hanno individuato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, due soggetti provenienti dall’hinterland napoletano. In particolare, nella serata di ieri, militari della Stazione CC dide’(Bn), durante l’espletamento di servizio teso al massimo controllo del territorio, su richiesta di alcuni cittadini, intervenivano in Contrada Presta dove procedevano al controllo di due persone che, poco prima, a bordo di autovettura, nell’effettuare una vendita “porta a porta”, tentavano di cedere delle taniche contenente litri 25 dial prezzo di euro 10,00. A seguito di riscontri si appurava che i due, rispettivamente di anni 52 e 32 ...

