40 anni dopo London Calling dei Clash il punk è morto | evviva il punk

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 14 dicembre 2019)deiha compiuto i suoi primi 40. Era il 14 dicembre 1979 e dueprima i Sex Pistols avevano già dato e terminato con Never Mind The Bollocks. Il binomio peace & love non aveva funzionato, e quando amore e fratellanza avevano fallito erano insorti iper dirla tutta: fa tutto schifo, fan**lo a tutti. Inon erano esattamente di questo parere, anche se il loro repertorio già comprendeva la risposta perentoria Hate & War a tutta l'ondata d'amore che aveva colorato diecidi storia dell'uomo per combattere contro la guerra e l'insofferenza. La band di Joe Strummer, Paul Simonon, Mick Jones e Topper Headon aveva pronto un disco, il terzo della carriera,l'esordio con l'album omonimo (1977) e Give 'Em Enough Rope (1978). Bisognava fare in fretta, perché ilstava già cambiando i connotati. New wave e darkwave, l'embrione ...

Ettore_Rosato : Dopo che per anni i #5stelle hanno costruito contro di noi la retorica sulle banche. Oggi con il Pd votano in CdM a… - borghi_claudio : @marcocongiu Ma cacchio Marco, dopo mille anni che se ne parla non abbiamo ancora capito che il mondo dove vivi E'… - LegaSalvini : ++ ??LUI NON HA RINNEGATO ANNI DI BATTAGLIE E DOPO IL VOTO DEI 5 STELLE SUL MES INSIEME AL PD (!) HA DECISO DI DIRE:… -