Natale 2019 | i regali giusti per gli amanti del caffè

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sotto il piumone ** Si ispirano all;atmosfera, alla natura e ai sapori della Scandinavia le nuove limited edition di Nespresso, concepite per le festività natalizie. Miscele originali e capsule, astucci e accessori di design firmati dalla danese Louise Campbell. Tre sono le nuove chicche di Indulgent Nordic Moment, dove magicamente il cuore delle ciliegie delle piante tropicali batte per scaldare il clima invernale e affidarsi allo stile di vita tipicamente nordico “Hygge e Fika": Variations Nordic Almond Cake, Variations Nordic Cloudberry e Nordic Black. Tre caffè pensati quindi per ritagliarsi durante le fredde giornate momenti intimi, di quotidiana felicità, pause deliziate da una piacevole bevanda calda, una torta o altri dolci. Variations Nordic Almond Cake è una miscela di Arabica del Brasile, del Guatemala e della Colombia. È ...

