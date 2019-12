Trovato in possesso hashish destinata alla vendita | arrestato tunisino

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sofia Dinolfo L'uomo, a bordo della sua auto,vista dei carabinieri ha cercato di cambiare direzione dandosifuga, dopo un breve inseguimento è stato bloccato, perquisito edAndava in giro in auto tenendovi dentro diverse dosi di sostanza stupefacente destinatima è stato scoperto dai carabinieri ed. Il fatto è successo ad Erice, in provincia di Trapani e il protagonista dell’illecita attività è ilNaoufel Ayed di 29 anni, residente a Valderice. L’uomo è statoper detenzione di droga ai fini dello spaccio. I militari si sono imbattuti nel 29enne mentre stavano eseguendo uno dei servizi perlustrativi per la prevenzione dei reati sia nel centro cittadino ma anche nelle zone periferiche della città. Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, i carabinieri si trovavano a transitare la località bivio Cappuccini quando, ...

casertafocus : SAN FELICE A CANCELLO – Blitz in casa di Aniello De Lucia, trovate pistola e droga - TaRulleGulle : @SandroSca Allegri aveva trovato la quadra saltandolo il centrocampo, e chiedendo, esclusivamente a Khedira di inse… - Casertasera : TROVATO IN POSSESSO DI DROGA, ARMI E MUNIZIONI. IN GALERA 37ENNE DI S.FELICE A CANCELLO -